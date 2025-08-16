Трамп: есть очень хороший шанс на достижение договоренности по Украине

Президент США оценил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на 10 из 10

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть очень хороший шанс достичь договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже (штат Аляска) прошла на 10 баллов из 10.

"У нас есть очень хороший шанс сделать это (достичь договоренности - прим. ТАСС)", - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News перед вылетом в Вашингтон. "Я думаю, что встреча была на 10 в том смысле, что мы отлично поладили", - указал он.