Трамп анонсировал подготовку трехсторонней встречи с ним, Путиным и Зеленским

Президент США заявил, что хочет быть уверенным в заключении сделки

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи с участием его самого, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Сейчас они собираются организовать встречу между Зеленским, президентом Путиным и мной", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита на Аляске. - "Не то чтобы я хотел там быть, но я хочу там быть, я хочу быть уверенным, что дело будет сделано. И у нас есть довольно хороший шанс сделать это".