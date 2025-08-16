Президент США считает, что нет ничего, что вынудило бы Путина сесть за стол переговоров

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что его российский коллега Владимир Путин является сильным и умным лидером.

"Он сильный и чертовски жесткий", - сказал хозяин Белого дома в интервью телеканалу Fox News после саммита на Аляске.

"Он очень умный человек. Нет ничего, что вынудило бы его сесть за стол переговоров [в Анкоридже]. Я думаю, он уважает нашу страну", - добавил Трамп, отвечая на вопрос о том, мог ли Путин согласиться на участие в саммите из-за оказываемого на РФ экономического давления и опасений в связи с решением государств НАТО повысить оборонные расходы.