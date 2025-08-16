Лидеры России и США продемонстрировали желание достичь окончательного мирного разрешения конфликта на Украине, отметил профессор истории Высшего института международных отношений Кубы

ГАВАНА, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была плодотворной, и уже в ближайшие часы можно будет понять, обернется ли она какими-либо конкретными результатами. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор истории Высшего института международных отношений Кубы Йосмани Фернандес Пачеко. Эксперт также отметил историческую значимость места саммита в отношениях двух стран.

"Уже в ближайшие часы будет видно, что, возможно, [встреча] вылилась во что-то конкретное", - отметил Фернандес Пачеко, особо выделив выступление президента России на пресс-конференции после саммита. "Заявления Трампа в его выступлении после Путина показали, что понимание в ходе переговоров было в некоторых вопросах, не во всех, это очевидно и логично, - сказал эксперт. - Но стоит также отметить и то, что было продемонстрировано понимание общих целей, о них говорили оба лидера, - это достичь окончательного мирного разрешения конфликта на Украине". Фернандес Пачеко также подчеркнул важность заявления президента США о том, что он намерен пообщаться с "лидерами стран Европы, обеспокоенными тем, чтобы было достигнуто окончательное соглашение о мире на Украине".

Кубинский эксперт также отметил актуальность стоявших в повестке дня экономических вопросов, в частности, темы Арктики. "Необходимо указать, что у двух лидеров есть понимание, что на столе переговоров помимо темы мирного разрешения конфликта на Украине есть и вопрос сближения [России и США] в экономической сфере", - заметил профессор. Он добавил, что "в интересах США - продвинуться в регионе Арктики, в частности, в том, что касается эксплуатации природных ресурсов". "Россия в регионе Арктики имеет большие преимущества в этой сфере, а также в области коммуникаций", - отметил Фернандес Пачеко.

Профессор истории кубинского вуза назвал встречу Путина и Трампа исторической, подчеркнув, что слова "мир" и "разрешение конфликта" звучали как во время выступления президента РФ, так и его американского коллеги. "Ясно, что переговоры были плодотворными, - сказал он. - Как я уже отмечал, они были нужны для того, чтобы конкретизировать обмен мнениями по конфликту на Украине". "И вся благоприятная обстановка вокруг встречи создавала условия, чтобы она прошла плодотворно", - подчеркнул эксперт. Он, в частности, назвал "жестом дипломатии и показателем сближения" тот факт, что Путин направился к месту проведения саммита в автомобиле Трампа. Фернандес Пачеко также отметил такие детали, как рукопожатие лидеров и обмен фразами при встрече. "Все это создавало предпосылки для того, что переговоры между двумя лидерами могут пойти в правильном направлении, и это очень важно", - подчеркнул эксперт.

О повестке дня президента РФ на Аляске

Профессор истории кубинского вуза особо отметил важность программы президента РФ на Аляске после саммита, в ходе которой он возложил цветы на могилы военных летчиков на мемориальном кладбище в Анкоридже, а также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы. Владимир Путин коротко пообщался и с директором кладбища, которого поблагодарил за бережное отношение к захоронениям советских воинов.

"Это знаменательные, переломные акции, затрагивающие основы русской души, которая здесь, в штате Аляска, имеет корни", - отметил Фернандес Пачеко. "Эти мероприятия демонстрируют важную связь между двумя странами на этой территории, где есть православная церковь", - сказал эксперт. Он назвал эти мероприятия Путина, обмен подарками, в частности, иконами, "дипломатическим жестом большого значения в рамках этого саммита".

Лидеры РФ и США провели 15 августа многочасовые переговоры в Анкоридже (штат Аляска), уделив основное внимание урегулированию конфликта на Украине.