У сложных вопросов не бывает простых решений, отметил пресс-секретарь китайской дипмиссии в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Китай приветствует взаимодействие Москвы и Вашингтона по вопросам двусторонних отношений и урегулирования украинского кризиса. Об этом в пятницу заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй, комментируя итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

"Китай приветствует взаимодействие России и США с целью налаживания двусторонних отношений и движения к политическому урегулированию украинского кризиса. У сложных вопросов не бывает простых решений", - отметил пресс-секретарь китайской дипмиссии. По его словам, "Китай поддерживает все усилия, которые могут привести к мирному урегулированию кризиса". "Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, Китай будет твердо придерживаться своей позиции и останется привержен продвижению мира и содействию переговорам", - подчеркнул Лю Пэнъюй.