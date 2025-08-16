Президент Соединенных Штатов дал понять, что по некоторым вопросам договориться не удалось, подчеркнул почетный председатель совета управляющих американского отделения Международной ассоциации городов-побратимов

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске послужила демонстрацией теплых и уважительных отношений между лидерами двух стран. Такое мнение высказал ТАСС почетный председатель совета управляющих американского отделения Международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум.

"Теплота и уважение в отношениях двух президентов были очевидны с самого первого рукопожатия после того, как они вышли из самолетов. Высказывания президента Путина, прозвучавшие по завершении встречи, продолжили эту доброжелательную линию и послужили указанием на искреннюю признательность за встречу", - отметил Борум. По мнению эксперта, "присутствие в сопровождении президента Путина ряда представителей бизнес-сообщества указывало на его ожидания относительно того, что после быстрого заключения договоренностей по вопросам безопасности можно было перейти к [обсуждению] экономических и деловых" аспектов.

При этом, как подчеркнул эксперт, Трамп "ясно дал понять, что по некоторым вопросам, в том числе по "крупному", договориться не удалось". "Казалось, что Трамп раздосадован", - подчеркнул Борум. Намерение американского лидера обсудить итоги саммита с европейскими партнерами и Владимиром Зеленским могут объясняться тем, что по итогам предшествовавших саммиту консультаций с участием ЕС и Украины стороны "пришли к пониманию того, что Трамп не будет объявлять о каких-либо конкретных положениях соглашения с Путиным, не посоветовавшись с ними", полагает эксперт. "Создается впечатление, что Трамп будет вести с европейцами и президентом Зеленским переговоры по соглашению, которым он сам не в полной мере удовлетворен", - считает Борум. Реакцию Трампа на предложение Путина провести следующую встречу в Москве Борум назвал "не столь обнадеживающей", отметив, что "Трамп не принял его тут же".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию.