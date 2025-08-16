Эксперт Ван Ивэй: Европа ослабит санкции против России вслед за США

Западные страны больше не смогут сохранять дипломатическую отстраненность, заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете

ШАНХАЙ, 16 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Встреча лидеров РФ и США на Аляске показала, что западные страны больше не смогут сохранять дипломатическую отстраненность, и как только Вашингтон ослабит санкции в отношении России, Евросоюз сделает то же самое. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

"Западные санкции и дипломатическая отстраненность от России не могут больше продолжаться, следовательно, когда США пройдут этот этап, Европа постепенно смягчит свою позицию и нормализует отношения с Россией", - сказал профессор. По его словам, сегодня "Европа лишена стратегической автономии и маргинализирована" в международных отношениях, а Украина - всего лишь "пешка Запада".

"Украинский кризис - это важный шаг на пути к многополярному миру, - сказал профессор. - Если Европа хочет стать полюсом в этом многополярном мире, то она должна быть по-настоящему независимой от Соединенных Штатов, однако это долгий и трудный путь".

Ван Ивэй считает, что геополитическое взаимодействие между Россией и Западом в итоге зависит от "стратегической автономии, оперативного потенциала, а также мудрости и воли лидеров". Согласно его мнению, российский лидер Владимир Путин "полностью держит под контролем излишнюю торопливость и стремление к успехам" американского президента Дональда Трампа.

"Украинский кризис, который начался в 2014 году, чрезвычайно сложен и не может быть урегулирован одной-двумя встречами, он затрагивает всю систему европейской безопасности, - отметил Ван Ивэй. - Продолжающееся расширение НАТО вовлекло Украину в свои ряды, что и привело к текущей ситуации".

Ван Ивэй подчеркнул, что урегулирование украинского кризиса должно рассматриваться в более широком контексте европейской или даже евразийской безопасности, оно подразумевает новую систему всеобщей, инклюзивной безопасности, основанной на сотрудничестве.