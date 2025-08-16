ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Японии полагает, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита на Аляске смогли проложить путь для дальнейшего диалога и новой встречи. Об этом сообщил общественный телеканал NHK со ссылкой на высокопоставленного представителя кабинета японского премьер-министра Сигэру Исибы.

"Мы пока не знаем деталей состоявшихся переговоров, включая моменты договоренностей и единства мнений, - цитирует телеканал свой источник. - Однако, видимо, можно сказать, что саммит стал отправной точкой для дальнейшего диалога. Оба лидера говорили о следующей встрече. Привлекают внимание сроки ее проведения".

Япония, как заявил NHK другой правительственный источник, "намерена ускорить сбор информации о встрече лидеров России и США и ее анализ, этому уделяется большое внимание".

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.