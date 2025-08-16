Кризис вышел из многолетних накопленных противоречий, пояснило издание

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Украинский конфликт является результатом многолетних накопленных противоречий и его урегулирование в одночасье невозможно. Такое мнение приводит китайская газета China Daily в редакционной статье, посвященной прошедшей накануне на Аляске встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Украинский кризис является результатом десятилетий геополитической напряженности и многочисленных претензий, связанных с пятью этапами расширения НАТО на восток, укоренившимся противостоянием США и России и растущим геополитическим соперничеством, которые привели к полномасштабному разрушению структуры безопасности в Европе. Между тем присутствие оружия США и НАТО на поле боя дополнительно усложнило проблему. То, что мир видит сегодня, - это не изолированное событие, а кульминация накопившихся противоречий. Таким образом, было бы ошибочным ожидать, что такой лед в Европе, замерзавший в течение многих лет, сможет растаять на Аляске за один день", - говорится в статье.

Автор отмечает, что хотя прошедшая встреча между лидерами РФ и США "не принесла никаких существенных соглашений", всем сторонам следует продолжать работать над ослаблением напряженности и содействием контакту между двумя сторонами до тех пор, пока мир не будет достигнут.

Подчеркивается, что "в настоящий момент необходима ответственная дипломатия - не символические жесты, но устойчивые, решительные действия для достижения политического урегулирования", поскольку "оружие должно замолчать через переговоры, а не истощение ресурсов сторон".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию.