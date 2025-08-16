Эксперт Фишер: саммит на Аляске отметил начало нового миропорядка

Европа будет играть только второстепенную роль, сказал швейцарской газете 20 Minuten профессор международных отношений и геополитики Кельнского университета

ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. Встреча на Аляске президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа указывает на начало формирования нового миропорядка, в котором Европа играет только второстепенную роль. Такое мнение швейцарской газете 20 Minuten выразил профессор международных отношений и геополитики Кельнского университета Клеменс Фишер.

По его словам, саммит свидетельствует о начале формирования "нового мирового порядка", в котором "европейцы должны понять, что в лучшем случае их интересы здесь второстепенны". Эксперт полагает, что встреча на Аляске стала успехом для президентов РФ и США и поражением для Европы, она "прошла не так, как ожидалось, и не так, как надеялись европейцы".

Украина и Европа по итогам саммита "остались с пустыми руками", а лидеры РФ и США "смогли заработать очки", считает Фишер. Для Путина саммит стал возвращением на мировую арену, а Трампу удалось поставить на первый план экономические интересы США. "Он говорил о росте торговли и возможных инвестициях, тем самым давая понять, что его интересует не столько решение украинского вопроса, сколько сделка, которая принесет Америке экономические выгоды", - пояснил эксперт.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию.