Борт Ту-204 ожидают примерно в 09:07 мск

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Борт специального летного отряда "Россия" Ту-204 взлетел с авиабазы Элмендорф-Ричардсон на Аляске и направился в сторону РФ, следует из данных портала Flightradar24.

По его данным, самолет вылетел с авиабазы в Анкоридже примерно в 06:27 мск в сторону Магадана.

Прибытие ожидается примерно в 09:07 мск.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.