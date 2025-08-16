Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске означает окончание изоляции России, считает исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук

ПЕКИН, 16 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске означает окончание изоляции РФ со стороны Запада, Европе теперь будет сложно вернуть Вашингтон к жесткой линии в отношении Москвы. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"Эта встреча с Путиным на американской территории, на Аляске, знаменует конец изоляции Путина со стороны Запада. На мой взгляд, хотя эти переговоры не привели к прорыву и состоялась только первая часть встречи, а вторая была отменена, их значение по-прежнему крайне велико", - считает эксперт.

По его мнению, особого внимания здесь заслуживает позиция Европы. "Если Трамп заявляет о стольких "американо-российских договоренностях", то надежды Европы на то, что США совместно с ней будут противостоять России, рушатся. Европе будет еще сложнее вернуть Трампа к традиционной жесткой линии в отношении России", - полагает эксперт.

"Впоследствии, несмотря на то, что общее направление движения американо-российских отношений не предполагает достижения консенсуса по ключевым вопросам стратегической безопасности, очевидно, что стороны расширят потенциал инвестиционного и торгового сотрудничества. Экономические связи между двумя странами могут получить новый импульс", - сказал Сунь Ци.