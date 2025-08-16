Он зависит от сделки по Украине, отметил заведующий кафедрой политических наук Университета Аляски в Анкоридже

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. У администрации США и правительства РФ появился уникальный шанс нормализовать отношения между двумя странами, однако возможность его реализации будет зависеть от урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил ТАСС заведующий кафедрой политических наук Университета Аляски в Анкоридже (University of Alaska Anchorage, UAA) Форрест Нэйборс.

"Одним из важных факторов этих переговоров, о котором никто в новостях не говорит, является влияние на американскую политику недавних разоблачений об американском разведывательном сообществе. Все больше американцев узнают, что наши спецслужбы ложно обвинили российское правительство во вмешательстве в наши [президентские] выборы в 2016 году и ложно обвинили [президента США Дональда] Трампа в сотрудничестве с РФ с целью разрушения нашей демократии", - сказал он, комментируя итоги встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

"Когда американцы узнают об этом, они поймут, что Россия и Трамп были жертвами этого заговора, и, вероятно, [жители США] станут более открытыми для нормализации отношений с РФ", - указал аналитик. Он отметил, что большинство жителей США по-прежнему негативно относится к России из-за конфликта, однако теперь взгляды американцев в отношении Путина и Владимира Зеленского, а также кризиса на Украине в целом становятся все более неоднозначными по сравнению с тем, как это было три года назад. "Другими словами, открывается возможность для нормализации отношений, но она будет зависеть от прекращения войны", - резюмировал Нэйборс.