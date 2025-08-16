Эксперт Ван: саммит на Аляске отодвинул на периферию антироссийские силы ЕС и Украины

Раскол на Западе продолжит углубляться, а роль НАТО будет ослабевать, считает декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая

ПЕКИН, 16 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске знаменует смещение на периферию таких антироссийских сил, как ЕС, Украина и Япония, раскол на Западе продолжит углубляться, а роль НАТО будет ослабевать. Такое мнение высказал ТАСС декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая Ван Вэнь.

"Саммит Трампа и Путина на Аляске в 2025 году стал первой личной встречей лидеров двух стран за более чем три года после начала российско-украинского конфликта. Это знаменует "оттепель" в затянувшемся американо-российском противостоянии, официальный прорыв многолетней дипломатической изоляции России Западом, а также смещение на периферию таких последовательных антироссийских сил, как Украина, ЕС и Япония. Это окажет существенное влияние на развитие международной обстановки. Саммит на Аляске имеет больше символическое, чем практическое значение. США и Россия не подписали никаких соглашений, не достигли окончательного консенсуса по территориальным спорам вокруг Украины и не разрешили глубинные противоречия между странами. Однако в условиях, близких к холодной войне, даже символика встречи крайне важна. Главным достижением саммита стала договоренность о новой встрече Путина и Трампа в ближайшем будущем, что свидетельствует о продолжении позитивной динамики в двусторонних отношениях", - считает эксперт.

По его мнению, усилия Трампа по разблокированию американо-российских отношений реструктурируют сложившуюся за три года международную архитектуру власти. "Раскол в западном альянсе будет углубляться, роль НАТО ослабнет, а ЕС и Япония продолжат смещаться на периферию. Украина неизбежно станет главным проигравшим", - сказал Ван Вэнь.