Лидер крупнейшей в Молдавии оппозиционной Партии социалистов назвал встречу историческим событием

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, встретившись на Аляске, продемонстрировали миру пример политической ответственности и зрелости лидеров двух ведущих мировых держав. Такое мнение выразил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Состоявшаяся встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - это историческое событие и пример политической ответственности и зрелости лидеров двух ведущих мировых держав. Мы в Молдове искренне приветствуем любые усилия, направленные на прекращение конфликта. Это в наших национальных интересах, это важно для наших граждан, для экономики, для будущего нашей страны. Верим, что здравый смысл, дипломатия и готовность к компромиссу возьмут верх", - написал в своем Telegram-канале.