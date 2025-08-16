Джон Кавулич отметил, что президент США Дональд Трамп казался уставшим

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Президент России Владимир Путин на саммите в Анкоридже (штат Аляска) излучал уверенность, а американский лидер Дональд Трамп казался уставшим. Такое мнение выразил в пятницу в комментарии для ТАСС американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

"Язык тела" президента Трампа не отражал его обычной уверенности в собственном успехе. Он выглядел уставшим. Он выглядел опустошенным", - отметил эксперт, являющийся научным сотрудником аналитической организации Issue Insight. Российский лидер, по мнению Кавулича, на саммите "излучал уверенность".

"Была ли для президента Трампа встреча с президентом Путиным успехом? Он не считает это провалом, но не видит в этом такого успеха, чтобы захотеть отвечать на вопросы журналистов. Он не отвечает на вопросы журналистов, когда не испытывает уверенности", - пояснил Кавулич.

"Дискуссия продлилась дольше, чем 2 минуты, 5 минут или 10 минут. Трамп ранее говорил, что этого времени ему хватит, чтобы определить, возможна ли "сделка" (относительно урегулирования конфликта на Украине - прим. ТАСС). Это по определению означает, что президенту Трампу было достаточно "подготовки к сделке", чтобы находиться на Аляске несколько часов", - подчеркнул аналитик.

По мнению Кавулича, совместная поездка Путина и Трампа на лимузине дала им дополнительную возможность поговорить наедине. Как отметил аналитик, "было видно, что президент Трамп ведет оживленный разговор с президентом Путиным". "Он говорил не медленно, а в обычной манере. Президент Путин свободно владеет английским", - констатировал эксперт.