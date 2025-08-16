Президент США еще не покинул борт самолета по прибытии на военную базу Эндрюс, поскольку продолжает диалог

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп позвонил после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Владимиру Зеленскому, а также коллегам из стран - членов НАТО. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"У президента Трампа состоялся продолжительный разговор с <...> Зеленским в ходе перелета [из Анкориджа] назад в Вашингтон", - говорится в отчете пресс-пула американского лидера, ссылающегося на Ливитт. "Президент Трамп в настоящее время говорит по телефону с лидерами НАТО", - отмечается в отчете. В нем также указывается, что Трамп еще не покинул борт своего самолета по прибытии на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, поскольку продолжает вести упомянутую беседу.

Детали о содержании этих разговоров Трампа пока не приводятся. Между тем в интервью телекомпании Fox News по завершении российско-американского саммита в Анкоридже Трамп подчеркнул, что согласованы многие пункты потенциальной договоренности по Украине и что он советует Киеву принять сделку.