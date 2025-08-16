Итоги саммита оказали давление на Киев и его европейских союзников, считает таиландский политолог

БАНГКОК, 16 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Саммит в Анкоридже стал для президента России Владимира Путина важной победой и обеспечил ему глобальное признание в качестве незаменимого партнера для США в мирном переговорном процессе. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС таиландский политолог Джирапорн Руампхонгпхаттхана, комментируя итоги российско-американского саммита на Аляске.

"И хотя никаких конкретных результатов в вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнуто не было, эта встреча обеспечила Путину как внутриполитическую имиджевую победу, так и глобальное признание в качестве незаменимого партнера для США в мирном переговорном процессе. Итоги саммита оказали давление на Киев и его европейских союзников, продемонстрировав, что важные переговоры могут проходить напрямую между Москвой и Вашингтоном и что другие страны не должны чинить препятствий", - сказала таиландский политолог.

По ее словам, визит в США и встреча с Трампом стали для Путина важной победой. "Он [Путин] продемонстрировал, что Россия не изолирована на мировой арене. Состоявшаяся встреча также опровергает представление о том, что США и Запад якобы полностью отвергли возможность переговоров с Москвой. Атмосфера была впечатляющей: красная дорожка, пролет бомбардировщика B-2 Spirit в сопровождении истребителей F-22, Путин, сидящий вместе с Трампом в американском президентском лимузине "Зверь". Все это должно было символически и убедительно показать, что США задают темп переговоров, несмотря на то, что собеседником выступает лидер России, соперничающей сверхдержавы. В свою очередь, сделанные Путиным заявления на Аляске укрепили взаимное признание партнерства великих держав", - отметила эксперт.

"В долгосрочной перспективе эта встреча представляет собой исторический поворотный момент, который может определить будущее российско-американских отношений. Она отражает возвращение к дипломатии лидеров, господствовавшей в годы холодной войны. В то же время она указывает на сдвиг в архитектуре европейской безопасности, где США и Россия по-прежнему сохраняют монополию на переговоры о войне и мире. Таким образом, саммит может войти в историю не с точки зрения миротворческой миссии, а как возвращение великих держав к политике времен холодной войны", - добавила она.