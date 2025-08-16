Ван Вэнь полагает, что саммит на Аляске может означать также начало постепенного перехода к новой "ялтинской системе" с тремя центрами силы

ПЕКИН, 16 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Улучшение отношений между США и Россией может помочь снизить давление на Китай со стороны Запада в том, что касается конфликта на Украине. Такое мнение высказал ТАСС декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая Ван Вэнь.

"Разрядка в отношениях США и России поможет снизить давление на Китай со стороны Запада по вопросу украинского конфликта, а также будет способствовать преодолению препятствий для китайско-российского сотрудничества, вызванных западными санкциями против России. Это полностью соответствует общей стратегической цели Китая, заинтересованного в смягчении международной напряженности", - сказал эксперт.

Ван Вэнь полагает, что саммит на Аляске может означать также начало постепенного перехода к новой "ялтинской системе" с тремя центрами силы. 3 сентября президент РФ Владимир Путин посетит в Пекине военный парад, а в конце 2025 года с высокой вероятностью состоится визит Трампа в Китай, указал он. "Возможно, наступает эра "Большой тройки" (G3) - США, Китая и России в качестве ведущих мировых держав", - считает эксперт.

"Конечно, историческое значение саммита на Аляске будет зависеть от дальнейшего развития американо-российских и китайско-американских отношений. Непредсказуемость "дипломатии сделок" США, попытки России использовать военные успехи для изменения баланса сил, борьба ЕС и новых центров влияния за право голоса в меняющемся мире - все это продолжает влиять на международную обстановку. Неопределенность глобальной ситуации не исчезла после саммита. Напротив, многополярность, сложность и стратегическое соперничество великих держав останутся главным мотивом в международных отношениях на долгое время", - полагает эксперт.

Ван Вэнь также считает, что саммит РФ и США может вызвать колебания на мировых рынках. "Растут ожидания, касающиеся стабилизации цен на нефть, энергетической безопасности и смягчения санкций, что может компенсировать негативные эффекты от торговых войн и в целом повысить вероятность восстановления мировой экономики", - сказал он.