16 августа, 10:03

Axios: Трамп более 1,5 часа говорил с Зеленским и лидерами ЕС

Президент США проинформировал их о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после российско-американского саммита на Аляске продлился более 90 минут. Об этом со ссылкой на источник сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

Читайте также"10 из 10". Что известно о трехчасовом саммите Путина и Трампа. Главное

"Трамп более полутора часов беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным", - написал журналист в X.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске позвонил Владимиру Зеленскому, а также коллегам из стран - членов НАТО. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович