Важная встреча и отсутствие сделки по Украине. Телекомпании США о саммите на Аляске

Американские телекомпании анализируют прошедшую в Анкоридже (штат Аляска) встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, указывая на ее важность для обеих сторон

CBS отмечает, что "президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин в пятницу провели на Аляске важный саммит, посвященный урегулированию на Украине, но по итогам переговоров не удалось добиться прекращения огня, на которое рассчитывал Трамп".

Как уточняет CNN, "никто по-настоящему не знает, что обсуждали президенты Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе продолжительного саммита на Аляске, так как они оба не стали отвечать на вопросы журналистов после совместного выступления". "Вместе с тем переговоры за закрытыми дверями были в целом охарактеризованы обоими лидерами как положительные, несмотря на то, что крайне важная сделка по завершению конфликта на Украине не была заключена", — обращает внимание телекомпания.

По мнению NBC, "Путин получил от визита [в США] практически все, что хотел. <...> Стоя на одном помосте, [они с Трампом] обменялись рукопожатием и улыбками". Кроме того, отмечается, что "поразило появление в зале для пресс-конференции некоторых высокопоставленных помощников Трампа". "Спецпосланник Стивен Уиткофф и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выглядели несколько напряженно сразу после встречи, — говорится в публикации. — Еще одним показателем стало то, что госсекретарь США Марко Рубио обменивался шутками с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сидя в первом ряду".