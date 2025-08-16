В ходе звонка американский лидер "сообщил больше, чем на своей пресс-конференции", сообщил дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры провели бессонную ночь в ожидании новостей об итогах саммита на Аляске и звонка президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, комментируя ранний телефонный разговор Трампа с европейскими лидерами.

"В Брюсселе, да и в национальных столицах [стран ЕС], сегодня мало кто спал в ожидании итогов саммита в Анкоридже и последующего звонка президента Трампа, в ходе которого он, безусловно, сообщил больше, чем на своей пресс-конференции", - отметил дипломат.