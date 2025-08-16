Эксперт Грациани: саммит в Анкоридже заложил прочную основу для диалога

При этом, по словам эксперта, в отношении украинского досье стороны были очень осторожны и сдержанны

РИМ, 16 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продемонстрировала, что сближение двух стран возможно, а диалог ведется на равных. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

"Саммит в Анкоридже продемонстрировал, что вернулась дипломатия. Сближение России и США возможно, несмотря на препятствия, которые чинятся внутри американской администрации, со стороны ЕС и Великобритании. То, что президенты говорили на равных, при взаимном уважении, несмотря на разницу во взглядах, закладывает прочную базу для дальнейшего диалога", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что этот процесс только начался, но уже есть "важные элементы для того, чтобы этот диалог был продолжен на основе взаимоуважения".

При этом, по словам эксперта, в отношении украинского досье оба лидера были очень осторожны и сдержанны. "Безусловно, этот процесс будет плохо воспринят европейскими лидерами, но, несомненно, не населением Европы. А Трампу нужно опасаться дружественного огня", - добавил Грациани.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.