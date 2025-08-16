Результаты переговоров не были обнародованы, но это не означает, что их вообще не было, подчеркнул профессор Инсбрукского университета

ВЕНА, 16 августа. /ТАСС/. Решение участников российско-американского саммита на Аляске пока не раскрывать публично детали переговоров не говорит о том, что они прошли безрезультатно. Такое мнение выразил профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт.

"Было бы совершенно преждевременно считать встречу [президентов США и РФ Дональда] Трампа и [Владимира] Путина провальной. Результаты переговоров не были обнародованы, но это не означает, что их вообще не было. Те, кто жалуется на отсутствие [окончательного] соглашения, забывают, что изначально этого и не ожидалось", - написал он в X.