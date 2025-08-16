Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши выслушали мнение Владимира Зеленского и подготовили совместное заявление, заявил польский премьер-министр Дональд Туск

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши провели переговоры с Владимиром Зеленским по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

"Завершилась беседа европейских лидеров, в ходе которой была дана оценка информации, которую передал президент Трамп, и итогам встречи на Аляске", - написал польский премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X. "Вместе с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном, [канцлером ФРГ] Фридрихом Мерцем, [премьер-министром Великобритании] Киром Стармером и [премьер-министром Италии] Джорджей Мелони мы выслушали мнение Владимира Зеленского и подготовили совместное заявление", - добавил он.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.