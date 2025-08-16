Эксперт Сибал: саммит на Аляске положил конец попыткам Запада изолировать Россию

Первый замглавы индийского МИД подчеркнул, что российского лидера "тепло приняли на Аляске, и переговоры прошли достаточно успешно"

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Российско-американский саммит на Аляске положил конец попыткам Запада изолировать Россию. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС высказал бывший первый замглавы индийского МИД, экс-посол Индии в Москве, эксперт в области международных отношений Канвал Сибал.

"Я считаю, что встреча двух президентов стала очень важным прорывом. Она положила конец всем попыткам Запада изолировать Россию", - сказал он, подчеркнув, что российского лидера "тепло приняли на Аляске, и переговоры прошли достаточно успешно в сложившихся обстоятельствах".

По словам Сибала, "было ясно, что не удастся решить основные вопросы за одну встречу, несмотря на подготовку, которая велась в рамках различных контактов между сторонами". "Однако очевидно, что некоторые базовые договоренности о дальнейших действиях были достигнуты", - отметил он.

"Цель о достижении соглашения о прекращении огня не была достигнута, и с самого начала было совершенно ясно, что оно не будет достигнуто. Но, судя по интерпретации сказанного обеими сторонами, Россия обозначила условия прекращения огня, и теперь Зеленскому предстоит их принять, а европейцам - с ними согласиться", - указал собеседник агентства.

Как считает Сибал, "впереди еще много работы", так как внутри США все еще существует сильное сопротивление, Европа настроена крайне негативно, а Зеленский продолжает заявлять, что не согласится ни на какое обсуждение вопроса о территориях. "Но важно то, что, само проведение этой встречи, проявленное к президенту России Владимиру Путину уважение и понимание, признание его позиции и авторитета как достойного собеседника должно заставить европейцев и Зеленского понять, что если они полностью откажутся от сотрудничества, то президент США Дональд Трамп может просто выйти из всего этого. Это будет большой удар как для Украины, так и для Европы", - сказал он.

Касаясь намерения Трампа ввести пошлины в 25% в отношении Индии за покупку нефти у России, Сибал выразил надежду, что этого не произойдет. "Очень жаль, что Трамп попытался атаковать Россию через Индию и навредить российско-индийским отношениям, особенно учитывая, что президент Путин должен посетить Нью-Дели в конце этого года для участия в следующем ежегодном двустороннем саммите. Индия ясно дала понять, что не поддастся такому давлению", - указал он, добавив, что "если Трамп полностью и без каких-либо оснований, несмотря на прорыв в отношениях с Россией, введет дополнительные 25-процентные санкции, это нанесет серьезный ущерб отношениям Индии и США".

Пошлины

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая эти пошлины, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%. Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Он также утверждал, что Индия не является хорошим торговым партнером для США из-за установленных ею высоких таможенных пошлин. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.

После переговоров с Путиным Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.