Лидеры ЕС сделают совместное заявление по саммиту в Анкоридже

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Об этом сообщил сенатор от одной из правящих партий Италии "Вперед, Италия" Маурицио Гаспарри

РИМ, 16 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Лидеры европейских стран сделают совместное заявление по поводу саммита в Анкоридже. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сенатор от одной из правящих партий Италии "Вперед, Италия" Маурицио Гаспарри.

"Будет совместное заявление европейских лидеров", - сказал он в ответ на запрос ТАСС прокомментировать исход саммита РФ и США.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с лидером РФ Владимиром Путиным на Аляске. Как стало известно ТАСС от информированного источника, послы стран ЕС собрались на экстренное заседание в Брюсселе.