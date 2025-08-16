Телерадиокомпания отметила, что для российского лидера саммит стал победой

МАДРИД, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске стала исторической, поскольку запечатлела оттепель в отношениях между странами. Такое мнение озвучила испанская телерадиокомпания RTVE.

"Это была историческая встреча, и так оно и было, поскольку она послужила сценой [для демонстрации] оттепели двусторонних отношений между Россией и США после четырех лет отдаленности при президентстве Джо Байдена", - говорится в статье RTVE. В другом материале телерадиокомпании отмечается, что для Путина сам саммит уже стал победой. "Для него это доказательство того, что годы западных попыток изолировать Россию провалились, и что Москва возвращает себе законное место на вершине международной дипломатии", - говорится в статье.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.

Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10 и подчеркнул, что на ней были согласованы многие позиции, а дальнейшее зависит от Киева. Президент США также выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.