НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа о том, что лучший способ закончить конфликт на Украине - заключить мирное соглашение, а не просто прекратить огонь, означают, что американский лидер отверг условия, согласованные 13 августа с руководителями стран ЕС, которые предполагали сначала установление перемирия на Украине, а потом обсуждение мирного соглашения. Об этом пишет газета The New York Times.

По ее оценке, такое решение "выгодно России", которая выступала за комплексное мирное урегулирование, и "нанесет ущерб Украине", которая хотела сначала установить режим прекращения огня, а потом вести переговоры.

Трамп ранее назвал замечательной и крайне успешной встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. После нее он созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По его словам, с этим согласны все его собеседники. На 18 августа запланирована встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет назначена новая встреча с Путиным.

По инициативе России на Украине несколько раз объявлялось перемирие. Пасхальное перемирие действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Как сообщали в Минобороны России, было зафиксировано 4 900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ. Кроме того, с 18 марта по 17 апреля действовал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Как заявлял Путин, Киев демонстративно около 130 раз нарушал этот мораторий.