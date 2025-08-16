Олег Барциц считает, что от этой встречи стоит ожидать и серьезных изменений по украинскому треку

СУХУМ, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трапма на Аляске дает надежду на прогресс в отношениях между странами. Такое мнение высказал ТАСС министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц, комментируя состоявшуюся встречу.

"Невозможно не приветствовать сам факт проведения встречи двух мировых лидеров - президента России Владимира Владимировича Путина и американского лидера Дональда Трампа. Разумеется, этому предшествовала серьезная работа в сегодняшних условиях, и очевидно, что это требовало сверхусилий от представителей обеих стран. Когда отношения между Россией и коллективным западом находятся в самой сложной точке за очень долгую уже историю взаимоотношений, нужно приветствовать наличие мужества и воли у президентов России и США на проведение такой встречи. Мы ожидаем прогресса в двусторонних отношениях между РФ и США", - сказал Барциц.

По мнению главы МИД Абхазии, "мультипликативный эффект от потепления в отношениях между двумя мировыми державами может дать очень многое для массы стран, для того чтобы запустились колоссальные процессы по глобальной нормализации, по оздоровлению международного политического климата и по разморозке множества линий сотрудничества между многими странами, не только между Россией и США".

Министр иностранных дел Абхазии считает, что от встречи Путина и Трампа стоит ожидать и серьезных изменений по украинскому треку.

"Конечно, надеемся, и, мне кажется, стоит ожидать очень серьезных изменений по украинскому треку, исходя из положительного отзыва, который дают и Владимир Путин, и Дональд Трамп о том, что встреча была конструктивной и полезной. Несмотря на то, что детали абсолютно неизвестны, все-таки стоит надеяться на возможный прогресс на украинском треке. Я думаю, предстоит очень большая работа для команд двух президентов, и надеемся, как и миллионы людей во всем мире, на прогресс и подвижки на потепление, оздоровление отношений между двумя мировыми державами", - сказал Барциц.