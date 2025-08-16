При этом премьер-министр Соединенного Королевства пригрозил России новыми санкциями

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Великобритания приветствует усилия президента США Дональда Трампа по поиску мира на Украине и готова усилить санкции в отношении России, если Москва не сделает шагов по деэскалации конфликта. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

В заявлении говорится, что усилия Трампа "приблизили нас больше, чем когда-либо до этого, к прекращению" конфликта на Украине.

Премьер-министр пообещал, что Лондон "продолжит закручивать гайки" в отношении Москвы "через еще более широкие санкции".

Стармер рассказал, что провел в субботу переговоры с Владимиром Зеленским, Трампом и европейскими лидерами. "Мы готовы поддержать следующий этап [переговоров]", - заверил глава британского правительства, подчеркнув, что они должны включать Зеленского. "Путь к миру Украины не может быть определен без него", - заявил Стармер.

Он также упомянул тему гарантий безопасности Украине, на которых настаивает Лондон и страны Европы. "Я приветствую готовность Соединенных Штатов вместе с Европой предоставить твердые гарантии безопасности Украине как часть любого соглашения", - заявил британский премьер. Он назвал это "важным шагом" для недопущения повторения конфликта.