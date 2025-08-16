По словам французского лидера, Франция "продолжит тесно взаимодействовать с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, чтобы гарантировать соблюдение европейских интересов"

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о скором проведении встречи "коалиции желающих" оказывать помощь Киеву.

"Любой прочный мир должен сопровождаться гарантиями безопасности. В этой связи я приветствую готовность США внести свой вклад. Мы намерены работать с ними и со всеми партнерами по "коалиции желающих", с которыми мы вскоре снова встретимся, над достижением конкретного прогресса", - сообщил французский лидер в X.

По словам Макрона, Франция "продолжит тесно взаимодействовать с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, чтобы гарантировать соблюдение европейских интересов".