БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза не смогли оперативно принять общее заявление по саммиту РФ и США на Аляске, поэтому ограничились заявлением руководства ЕС, лидеров пяти из 27 стран Евросоюза и примкнувшей к ним Великобритании. Текст заявления опубликовала в X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вместо "заявления ЕС" документ озаглавлен: "Заявление председателя [Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен, президента [Франции Эмманюэля] Макрона, премьер-министра [Италии Джорджи] Мелони, канцлера [ФРГ Фридриха] Мерца, премьер-министра [Великобритании Кира] Стармера, президента [Финляндии Александера] Стубба, премьер-министра [Польши Дональда] Туска и председателя [Евросовета Антониу] Кошты".

Документ не содержит поддержки главного тезиса президента США Дональда Трампа о необходимости долговременного урегулирования конфликта без условий о предварительном перемирии.

В заявлении говорится о возможности ослабления санкций против России в случае заключения перемирия. Ранее представитель Еврокомиссии Ариана Подеста сообщила, что ЕС не намерен смягчать санкции против России. ЕК, напротив, надеется уже в сентябре принять 19-й пакет.

В документе впервые с начала СВО появился тезис, что Россия "не должна иметь права вето на прием Украины в ЕС и НАТО". Авторы заявления также подчеркнули, что "Украина должна сама решать вопрос о своих территориях".