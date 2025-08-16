В МИД страны отметили, что "путь вперед может лежать только через диалог и дипломатию"

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Индия высоко оценила результаты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

"Индия приветствует встречу на высшем уровне на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Их лидерство в деле достижения мира заслуживает высокой оценки", - отметил он в распространенном заявлении.

По словам Джайсвала, "Индия высоко оценивает прогресс, достигнутый на саммите". "Путь вперед может лежать только через диалог и дипломатию. Мир желает скорейшего завершения конфликта на Украине", - отметил он.

Индийские СМИ широко осветили российско-американские переговоры. В республике надеются, что достигнутые на Аляске договоренности смогут также снизить напряженность, возникшую в отношениях между Индией и США из-за вводимых Вашингтоном высоких пошлин на индийские товары по причине покупки Нью-Дели нефти у России.