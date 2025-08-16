Президент Словакии также указал на атмосферу взаимного уважения, в которой прошла встреча

БРАТИСЛАВА, 16 августа. /ТАСС/. Саммит президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске стал важным шагом к достижению мира на Украине. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, слова которого привело информационное агентство TASR.

"Встречу Трампа и Путина воспринимаю как важный шаг в поиске мира [на Украине], - отметил президент. - Хотя саммит не принес конкретных результатов, считаю очень важным, что он состоялся и распахнул двери для дальнейших переговоров, в том числе при непосредственном участии Украины".

"Атмосфера взаимного уважения, в которой прошла встреча президентов, является хорошей предпосылкой для продолжения переговоров и [к тому, чтобы они] привели к достижению важнейшей цели - прекращению войны на Украине, прекращению убийств и страданий невинных жертв [конфликта]", - отметил Пеллегрини.