Историческая заслуга президента США Дональда Трампа заключается в том, что он "обеспечил возобновление дипломатических переговоров с Москвой"

ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу удалось благодаря саммиту на Аляске сломать табу европейцев на проведение мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Такое мнение приводится в материале швейцарского журнала Die Weltwoche.

По этим оценкам, независимо от результатов саммита историческая заслуга Трампа заключается в том, что он "обеспечил возобновление дипломатических переговоров с Москвой", вновь создав "площадку для мирных усилий и дипломатии". Этим он коренным образом отличается от европейцев, которые в конфликте на Украине до сих пор "знали только один девиз: больше оружия, больше войны".

"Табу, согласно которому переговоры были запрещены, а конфликт должен был решаться только оружием, окончательно сломано", - пишет издание. Оно отмечает, что благодаря инициативе Трампа теперь и Владимир Зеленский "заговорил в совершенно новом ключе", призвав положить конец конфликту на Украине. Таким образом, в отношении саммита на Аляске "Трамп все сделал правильно", резюмирует журнал.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.