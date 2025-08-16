По словам журналиста телеканала, на Украине "были в ярости" от российско-американского саммита

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске одержал убедительную победу как в дипломатической сфере, так и с точки зрения освещения саммита в средствах массовой информации. Об этом говорится в материале телеканала Sky News.

По оценке корреспондента телеканала Доминика Вагхорна, саммит на Аляске "посылает четкий сигнал Украине и ее европейским союзникам: Америка может продолжать поддерживать их оборонительные [усилия], но теперь уже за счет продажи, а не поставок оружия, она может продолжать, а может и прекратить предоставлять крайне необходимые разведывательные данные в военной области". По словам журналиста, на Украине "были в ярости" от российско-американского саммита. Он заключает, что Киев и Брюссель становятся "все больше предоставленными сами себе".