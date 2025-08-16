Зеленский снова попросил у Трампа гарантий для Украины

Кроме того, Владимир Зеленский призвал ужесточить санкции в отношении России, "если не будет трехсторонней встречи"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом снова попросил у Соединенных Штатов и европейских государств гарантий для Украины.

"Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность [Украины] при участии как Европы, так и Соединенных Штатов", - написал Зеленский в Telegram-канале, повторив также пожелание, чтобы все важные для Украины вопросы обсуждались с участием киевских властей.

Кроме того, он призвал ужесточить санкции в отношении России, "если не будет трехсторонней встречи [Россия - США- Украина]".

По информации агентства РБК-Украина, во время разговора с Трампом поднимался вопрос гарантий безопасности, который был сформулирован как "Non NATO article 5 secutiry guarantees", то есть гарантии безопасности, как в разделе 5 Североатлантического договора относительно коллективной безопасности, но не в формате НАТО.

Позднее Зеленский сообщил, что 18 августа встретится с Трампом в Вашингтоне.