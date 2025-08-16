Политик отметил, что единственный кто мешает этому - это Владимир Зеленский

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Жители Украины после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа получили главный сигнал: мир возможен, его достижению мешает лишь Владимир Зеленский. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Особенно важно, что Трамп прямо сказал: Путин хочет завершения войны. И еще важнее то, что он вновь напомнил: война - это проект Зеленского и его кураторов. Она началась по его воле, продолжается из-за него и удерживается им же. Это главный сигнал для всех украинцев. Мир возможен. Его хотят мировые лидеры. Но единственный, кто мешает - это Зеленский", - сказал депутат.

По его словам, именно Зеленский "несет полную ответственность за то", что украинская земля "до сих пор заливается кровью". "Он начал эту войну, он ее удерживает и он в ней заинтересован!" - подчеркнул парламентарий.

Дмитрук высоко оценил значение прошедшей на Аляске встречи Путина и Трампа. "Само событие уже очень важно. Если за этим столом хотя бы одну минуту говорили о возможных путях к миру в моей стране, то это уже огромный шаг. Я как депутат парламента Украины, как гражданин Украины радуюсь каждой встрече, которая приближает нас к миру", - сказал он, добавив, что лидерами и их командами была проведена титаническая работа.

По его словам, очень символичным стало то, что саммит прошел на Аляске. "Это не только геополитика, это духовный знак. Аляска была и остается "русской Америкой", и именно здесь чувствуется присутствие русского духа, православных приходов и общей памяти о Великой Победе. Важно, что Путин подчеркнул: "Добрый день, дорогой сосед, мы близкие соседи". Это не просто приветствие - это направление будущего, основанного на добрососедстве и уважении, - заметил депутат. - Отдельно стоит отметить духовную составляющую. Путин встретился с архиепископом Аляски и подарил иконы преподобного Германа Аляскинского и Пресвятой Богородицы. Это показывает: без веры невозможно строить мир".

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви. Он сообщал, что его пытались убить, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе 2024 года ему удалось выехать из страны.