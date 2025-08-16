Алис Вайдель отметила, что теперь "пришло время поддержать инициативу США, продвигать дипломатию и представлять интересы Германии"

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала важным шагом на пути к деэскалации.

"Саммит на Аляске стал важным шагом на пути к деэскалации. Вот как работает реальная политика! Он также показал, что [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц превратил нашу страну в аутсайдера с политической точки зрения", - написала Вайдель в X. Теперь, по ее словам, "пришло время поддержать инициативу США, продвигать дипломатию и представлять интересы Германии".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.