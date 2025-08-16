Член Палаты депутатов Берлина отметил, что для жителей Германии и ее налогоплательщиков завершение конфликта на Украине является важнейшим приоритетом

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске является первым шагом на пути к миру в Европе. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал политик от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), член Палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.

"Встреча Путина и Трампа стала первым шагом на пути к миру в Европе. Я думаю, что два президента нашли приемлемое решение, подобное тому, которое было найдено в бывшей Югославии около 30 лет назад", - отметил Линдеманн. В связи с этническим составом Украины, как считает он, "ее можно разделить как минимум на две части, хотя, безусловно, необходимо учитывать и интересы румынского и венгерского меньшинств". "Эти меньшинства также подвергаются ущемлению и в некоторых случаях преследованиям со стороны правительства в Киеве", - утверждал он.

Для жителей Германии и ее налогоплательщиков, по словам политика, завершение конфликта на Украине является важнейшим приоритетом. "Миллиарды евро, потраченные на поставки оружия на Украину и содержание украинских беженцев в Германии, не окупятся в долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что значительная часть этих налоговых поступлений исчезает в теневых каналах на Украине", - заключил Линдеманн.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.