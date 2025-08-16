Премьер-министр Польши отметил важность сохранения единства всего Запада

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Игра за будущее Украины и безопасность Европы вошла в решающую фазу. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя итоги российско-американского саммита на Аляске.

"Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу", - написал Туск в X, отметив, что президент РФ Владимир Путин "в очередной раз доказал", что он искусный игрок. "Вот почему так важно сохранить единство всего Запада", - добавил польский премьер.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Трамп назвал встречу с Путиным замечательной и результативной. После нее он созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По его словам, с этим согласны все его собеседники. На 18 августа запланирована встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет запланирована новая встреча с Путиным.