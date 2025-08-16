В то же время в Берлине считают, что Украине необходимы надежные гарантии безопасности в качестве предварительного условия мирного урегулирования

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Германии на фоне саммита России и США на Аляске намерено обеспечить тесную координацию стран Европы в вопросе поддержки Украины, при этом сохраняя партнерство с Вашингтоном. Об этом сообщило German Press Agency со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

"И мы хотим продолжать поддерживать этот баланс с США: с одной стороны, мы хотим защитить наши основные интересы безопасности, а с другой - мы хотим делать это в партнерстве с США и чтобы они оставались в игре", - отметили источники.

В то же время в Берлине считают, что Украине необходимы надежные гарантии безопасности в качестве предварительного условия мирного урегулирования, отмечает агентство. О том, что Киеву нужны гарантии безопасности также говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, принятом после саммита РФ и США. Это заявление, по информации источников, основано на немецком проекте.