NYT: Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к встрече с Зеленским

По информации издания, приглашение последовало после того, как президент США проинформировал европейских коллег об итогах саммита с Владимиром Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа для обсуждения плана по украинскому урегулированию. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников.

По данным издания, приглашение последовало после того, как Трамп 15 августа проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что президент США поддержал план завершения конфликта путем территориальных уступок со стороны Украины.