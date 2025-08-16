16 августа, 17:29,
обновлено 16 августа, 17:44

WSJ: Трамп заявил лидерам ЕС о готовности США дать гарантии безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп. Scott Olson/ Getty Images
Президент США Дональд Трамп
© Scott Olson/ Getty Images
По данным газеты, американский лидер не уточнил характер потенциального участия Вашингтона в обеспечении безопасности Киева

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что он сейчас в большей степени, чем раньше, готов к предоставлению прямых гарантий безопасности Украине со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп сделал это заявление в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами, который состоялся на борту его самолета во время возвращения со встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. При этом характер потенциального участия США в обеспечении безопасности Украины не уточнялся.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с лидерами стран Евросоюза после саммита на Аляске затронул тему гарантий безопасности для Украины по типу статьи 5 Устава НАТО. Детали предложения Трампа не уточняются и неясно, как гарантии будут реализованы.

Статья 5 Устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этой каждое государство обязуется реализовывать ответные действия вплоть до "применения вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона". 

