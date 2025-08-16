Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" также считает, что Зеленского должны привлечь к ответственности

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Европейские страны должны предложить реалистичный план урегулирования конфликта на Украине и привлечь Владимира Зеленского к ответственности. Об этом заявила лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт.

"Саммит на Аляске не стал разочарованием. То, что они [президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп] вообще встретились, - это уже дипломатический прогресс по сравнению с прошлыми годами. Мир становится немного безопаснее, когда США и Россия вновь ведут переговоры на высшем уровне", - написала Вагенкнехт в X. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры, по ее словам, должны теперь внести свой вклад, предложив переговоры с реалистичным мирным планом, а также привлечь Зеленского к ответственности.

"Без отказа от перспективы вступления [Украины] в НАТО и признания нынешней линии фронта границей жертвы не прекратятся", - подчеркнула лидер BSW. Большинство населения Украины, по ее мнению, желают мира, даже ценой территориальных уступок. "Любой, кто говорит, что Украина должна решать этот вопрос сама, должен руководствоваться настроениями населения, которое все меньше поддерживает бескомпромиссную позицию Зеленского", - резюмировала Вагенкнехт.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.