Основатель международного Шиллеровского института заявила, что встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа "отвела мир от возможной пропасти"

ВАШИНГТОН, 16 августа. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - важнейший шаг к нормализации отношений между двумя крупнейшими ядерными державами. Так ее оценила в беседе с корреспондентом ТАСС основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш.

"Этот саммит стал чрезвычайно важным шагом к нормализации отношений между двумя крупнейшими ядерными державами и отвел мир от возможной пропасти", - подчеркнула эксперт. По ее мнению, лучшим указанием на успех саммита служит "истерическая реакция западных СМИ и авторов "Рашагейта" (дела о приписываемом России вмешательстве в выборы в США 2016 года - прим. ТАСС), которым пришлось выслушать сомнения президента Путина относительно легитимности итогов выборов [президента США] 2020 года".

В то же время "воинственные заявления членов "коалиции желающих" перед саммитом указывают", по словам Цепп-Ларуш, на необходимость "не только урегулирования украинского кризиса за счет договора об устойчивом мире", но и "устранения первопричин различных геополитических кризисов по всему миру за счет создания новой глобальной архитектуры безопасности и развития, которая учитывала бы интересы всех стран на планете".

По словам эксперта, "наилучшим планом действий было бы продолжение успешных дипломатических контактов на Аляске за счет приглашения президента Трампа на военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны 3 сентября". Это дало бы ему возможность "вместе с председателем [КНР] Си Цзиньпином, президентом Путиным и множеством других лидеров стран глобального Юга послать миру мощный сигнал о том, что лидеры ведущих держав переходят от конфронтации к сотрудничеству и таким образом начинают новую эпоху в [истории] человечества".

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.