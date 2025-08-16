Канцлер Германии считает, что трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна состояться как можно скорее

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. США наряду со странами Европы готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Сегодня утром [президент США Дональд] Трамп подробно проинформировал нас о содержании разговора, который был гораздо более обширным, чем мы увидели на пресс-конференции. И теперь на повестке дня - гарантии безопасности", - сказал Мерц в интервью телеканалу ZDF. "И хорошая новость заключается в том, что Америка готова участвовать в таких гарантиях безопасности и не оставляет это исключительно европейцам", - сказал канцлер. В то же время он отметил, что "европейцы, со своей стороны, должны внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины в долгосрочной перспективе".

Мерц также высказал мнение, что трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, Трампа и Владимира Зеленского должна состояться как можно скорее.

"Если это удастся, это будет стоить больше, чем прекращение огня, которое может длиться неделями без дальнейшего прогресса в политических и дипломатических усилиях", - сказал Мерц. Он считает, при условии быстрого достижения соглашения переговоры между Россией и Украиной без предварительного прекращения оправданны. Перед встречей Путина и Трампа на Аляске правительство Германии и другие европейские страны настаивали на том, что немедленное прекращение огня должно стать началом урегулирования на Украине.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.