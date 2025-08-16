Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президент Турции подчеркнул, что готов содействовать миру на Украине

АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придала новый импульс поискам путей решения конфликта на Украине.

"Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом США Трампом и президентом России Путиным, придали новый импульс поискам путей к прекращению российско-украинской войны. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины Зеленского заложит основу для прочного мира", - написал Эрдоган в Х.

Он добавил, что" Турция готова всемерно содействовать установлению мира" на Украине.