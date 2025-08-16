Экс-премьер Украины отметил, что главным результатом встречи президентов РФ и США на Аляске стало то, что американский лидер склоняется к идее о приоритете мирного урегулирования

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет добиваться от Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне в понедельник компромисса в ключе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

По его словам, главным результатом встречи Трампа и Путина на Аляске стало то, что американский президент склоняется к идее о приоритете мирного урегулирования. Путин заявлял на пресс-конференции, что главным условием для долгосрочного урегулирования будет устранение источника конфликта.

"Я думаю, с этой позицией Трамп согласен, и его вызов "на ковер" Зеленского на понедельник будет означать, что он доведет до него те договоренности, которые достигнуты <...> Иначе зачем ему вызывать этого Зеленского? Зачем ему говорить о том, что следующая встреча может состояться в Москве и так далее? То есть какие-то определенные договоренности есть, связанные в том числе и с прекращением огня. Но все-таки я думаю, что будет такое серьезное давление на Зеленского, чтобы он искал компромисс именно в том направлении, о котором договорились Трамп и Путин", - сказал Азаров в эфире канала "Репортеры".

Ранее экс-премьер Украины выразил уверенность в беседе с ТАСС, что Зеленский во время встречи с американским лидером в понедельник не оставит попыток сорвать прогресс в урегулировании. По его словам, все будет зависеть от позиции Трампа и насколько Трамп жестко будет разговаривать не только с Зеленским, но и с его английскими кураторами.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.